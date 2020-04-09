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"Otobüsten konser" ile vatandaşlara moral veriyorlar

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara moral aşılamak amacıyla üstü açık özel otobüste konser veriyor.

09.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:03
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara moral aşılamak amacıyla üstü açık özel otobüste konser veriyor.
Sosyal izolasyon için evden çıkmayanların moralini artırmayı amaçlayan müzisyenler, üzeri açık otobüsle dolaşarak, kenttin cadde ve sokaklarında şarkılar söylüyor.
Maske takarak tedbir alan yaklaşık 10 kişilik grup, otobüste de sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturuyor.
Müzisyenlerin çalıp söylediği nostaljik şarkılara vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ediyor.
Grup, şarkı aralarında "Evde kal, gelecekte birlikte eğleneceğiz." anonsuyla vatandaşlara çağrıda bulunuyor. ’Otobüsten konser’ ile vatandaşlara moral veriyorlar

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel
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