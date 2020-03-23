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Otobüsten Türk bayraklarıyla indiler.

Otobüsten Türk bayraklarıyla indiler.

23.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:15
Otobüsten Türk bayraklarıyla indiler... Ukrayna 'dan gelen 88 tır şoförü Sakarya 'da karantina altına alındı
Şoförler karantinaya Türk bayraklarıyla girdi
SAKARYA - Ukrayna'dan Ro-Ro Gemisiyle Sakarya'nın Karasu ilçesi limanına getirilen 88 Türk vatandaşı tır şoförü, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrası yurt dışında yaşayan 2 bin öğrencinin ülkeye gelmesi beklenirken, uluslararası taşımacılık yapan 88 tır şoförü Ro-Ro gemisi ile Karasu Limanından ülkeye giriş yaptı. Yapılan ilk sağlık taramaları ardından şoförler polis eşliğinde 2 otobüs ile Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Arif Nihat Asya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda da kontrollerden geçirilerek yurda yerleştirildi.
AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Ukrayna'dan gelen şoförler kayıtları yapıldıktan ve 2'nci sağlık taramasından geçirildikten sonra 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.
Öte yandan, bazı şoförlerin otobüslerden Türk bayrakları eşliğinde inmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Otobüsten Türk bayraklarıyla indiler.

Kaynak: İHA

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Otobüsten Türk bayraklarıyla indiler.
Etiketler : Sakarya, Ukrayna, Genel

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