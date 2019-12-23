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Otobüsten uyuşturucu çıktı

Van'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.

23.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:40 Otobüsten uyuşturucu çıktı
'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Aralık günü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van-Erciş kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 28 plakalı yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı detaylı aramada, bagaj tabanına zulalanmış vaziyette 182 paket halinde toplam 91 kilo 915 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., T.B. ve M.Ç. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Narkotik, Polis, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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