Otobüsü sollamak isterken çarptığı yaya öldü

TEKİRDAĞ'da, önündeki otobüsü sollamak isteyen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceylan'a (80) çarptı. Kazada ağır yaralanan Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Muratlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Hükümet caddesi yönünde giden M.E.A., 59 EY 279 plakalı otomobille önündeki halk otobüsünü sollamak isterken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceylan'a çarptı. Kazada yola savrulan Ceylan, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü M.E.A.'yı gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anının, otobüs kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.