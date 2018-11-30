Otobüsün altında feci şekilde can verdi
DENİZLİ - Denizli
'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilden fırlayan otomobil sürücüsü aynı otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Acıpayam
İlçesi Denizli- Antalya
karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Çakmak
yönetimindeki 09 D 4636 plakalı yolcu otobüsü Antalya
istikametine seyir halindeyken, sanayi kavşağında tali yoldan birden karayoluna çıkan Mehmet Öztürk'ün kullandığı 20 ES 372 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan otomobil sürücüsü Öztürk, çarpan yolcu otobüsünün altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Otobüsteki 3 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Otobüsteki 3 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıpayam
Devlet Hastanesine kaldırıldı. kazada hayatına kaybeden otomobil sürücüsü Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Acıpayam
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya
'ya gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya,Acıpayam,Denizli