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Otobüsün altında kalan motosikletli genç ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet kullanan 25 yaşındaki genç, toplu taşıma otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

23.08.2019 12:15 Otobüsün altında kalan motosikletli genç ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet kullanan 25 yaşındaki genç, toplu taşıma otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolu Mardin Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'den Mardin'e yolcu götüren Şekip Alınca idaresindeki 47 H 0289 plakalı toplu taşıma otobüsü, Eskin Mahallesi kavşağında ana yola çıkmak isteyen motosikletli Fahri Aydoğan'a yandan çarptı. Yolcuların uyarmasıyla sürücü ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen Aydoğan ağır yaralandı. Aydoğan, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kızıltepe, Aydoğan, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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