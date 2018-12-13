Otobüsün altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
KAYSERİ - Kayseri
'de sabah saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle kayan otobüsten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, otobüsün altında kalarak ezilmekten son anda kurtuldu. Sabah
saatlerinde Eskişehir
Bağları mevkiinde meydana gelen olayda, yaşanan buzlanma nedeniyle bir araç kayarak kaldırıma çarptı. Sürücü aracını kurtarmaya çalışırken buz tutan yolda fren yapmasına rağmen kayan halk otobüsü araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünün önüne düşen araç sürücüsü ezilmekten vatandaşların yardımı ile kurtuldu. Dehşete düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
13 Aralık 2018 Perşembe 18:07