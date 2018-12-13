Kayseri
'de buzlanma nedeniyle kayan otobüsten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Eskişehir
Bağları mevkiinde meydana gelen olayda, buzlanma nedeniyle bir araç kayarak kaldırıma çarptı. Sürücü aracını kurtarmaya çalışırken buz tutan yolda fren yapmasına rağmen kayan halk otobüsü araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünün önüne düşen araç sürücüsü ezilmekten vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Dehşete düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KAYSERİ
Eskişehir,Sabah,Kayseri
13 Aralık 2018 Perşembe 17:58