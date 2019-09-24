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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Balıkesir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, halk otobüsünün altında kaldı. Otobüs şoförü tarafından fark edilmeyen yaşlı adam metrelerce sürüklenirken, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

24.09.2019 17:55

Olay, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşandı. Bahattin Karacan isimli 85 yaşındaki Şehir Süleymanbey isimli yaşlı adam, yolun karşısına geçerken M.G'nin kullandığı halk otobüsünün altında kaldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ FARK ETMEDİ

Otobüs şoförünün durumu fark etmemesi üzerine halk otobüsünün altında metrelerce sürüklenen Bahattin Karacan'ı karşıdan gelen bir otomobil sürücüsü fark etti ve otobüs şoförünü uyardı.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Olayda yaralanan ve yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirtilen Karacan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü M.G'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

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