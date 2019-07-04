04.07.2019 16:21
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Otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşmüştü.

Otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşmüştü.

Otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşmüştü... 18 gün sonra cenazesi bulunan talihsiz genç son yolculuğuna uğurlandı
TUNCELİ - Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki Engin Eroğlu, cenaze töreninin ardından defnedildi.
Olay, 15 Haziran günü Tunceli-Ovacık karayolu Yoncalı Köyü mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarptığı 28 yaşındaki Engin Eroğlu Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu. Valilik koordinesinde JAK, AFAD, emniyet, itfaiye, Elazığ, Bingöl, Mersin, Rize, Kayseri, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Aydın ile birçok ilden gelen ekipler ve gönüllülerin günlerdir süren arama çalışmaları sonucu Eroğlu'nun cansız bedeni dün, düştüğü yerden 8 kilometre aşağıda Torunoba mevkiinde bulunmuştu.
Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Eroğlu için Ovacık İlçesi'nde bulunan Munzur Baba Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Eroğlu'nun cenazesi ilçeye bağlı Yaylagünü Köyü'nde toprağa verildi. Otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşmüştü.
Kaynak: İHA
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