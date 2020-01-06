Haberler » Güncel » Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber

Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

06.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:38 Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin lira olan 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18   Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Akbulut'tan ailelere öneriler - Haber
12:17   Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz - Haber
12:17   Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı - Haber
12:17   Kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor - Haber
12:12   Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem... - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
09:35   "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Haber
6.01.2020 12:20:11