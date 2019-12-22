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Derbi öncesi gerginlik! Taraftarın yaptığı hareket dikkat çekti

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar Ülker Stadı'na giderken, otobüslerin camlarını kıran taraftarlar gözaltına alındı. Taraftarların, bindikleri otobüslerin güvenlik kameralarını bantlaması da dikkat çekti.

22.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:20

- derbisini tribünden izlemek için 'e getirildikleri otobüslerin camını kırdığı öğrenilen Siyah-beyazlı taraftarlar gözaltına alındı.

Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne ulaştı. Ancak stada gelen 2 otobüsün camının kırık olduğu tespit edilince, otobüsteki taraftarlar bir süre bekletildi. Elinden yaralanan bir taraftar, otobüsün camını kendisinin ve 3 arkadaşının daha kırdığını söyleyince, bu taraftarlar gözaltına alındı ve derbi maçı izlemekten men edildiler. Otobüsten inen diğer taraftarlar ise stada alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINI BANTLADILAR

Bu arada taraftarların, bindikleri otobüslerdeki güvenlik kameralarının üzerini bantla kapatarak görüntü almasını engellemesi dikkat çekti. Taraftarları, otobüsün camını kırmadan önce otobüs içindeki kamerayı bantlamasına rağmen yakalandılar ve gözaltına aldılar.

Derbi öncesi gerginlik! Taraftarın yaptığı hareket dikkat çekti

Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor

Kaynak: DHA


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