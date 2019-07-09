09.07.2019 19:37
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Otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serinevler Mahallesi 82 Nolu Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Eren Nane'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 H 0176 plakalı özel halk otobüsü çarptı.
Kazada ağır yaralanan Nane, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Nane'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Özel halk otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı. Otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel

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