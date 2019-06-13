13.06.2019 23:10
Haberler»Güncel » Haber

Otobüsün çarptığı yaya öldü

Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü, Beşbinevler Mahallesi 33 Nolu Cadde'de seyrettiği sırada karşıya geçmek için yola çıkan Kamil Susoy'a (76), otobüsün arka kısmı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Susoy, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Susoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü S.Y, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza anı ise otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Seyir halindeki otobüsün açık olan ön kapısından yaşlı adamın bir an görüldüğü kayıtta, aracın arka tarafının yaşlı adama çarptığının anlaşılması üzerine yolcuların paniklemesi ve şoförün otobüsü durdurarak aşağı inmesi yer alıyor.Otobüsün çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:43 Dışişleri Bakanlığı'ndan Moldova Büyükelçiliğinin taşınmasına tepki
00:43 Dışişleri Bakanlığı: "İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz"
00:43 4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti
00:43 KARAMAN Eniştesi tarafından başından vuruldu
00:42 Türkiye iki tankere yönelik saldırıyı kınadı
00:39 BATMAN 4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti
00:36 Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru'ya akın etti
00:34 Karabük'te sel
00:31 Trump, Basın Sekreteri Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu
00:31 Servisçilerden tahdit kutlaması
00:31 SERVİSÇİLERDEN TAHDİT KUTLAMASI
00:31 Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu
00:28 "Fas'ın tutumlarını kendi kurum ve organları belirler"
00:27 Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı