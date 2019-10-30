Haberler » Güncel » Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya ile araç içindeki bir yolcu yaralandı.

30.10.2019 22:48
Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya ile araç içindeki bir yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Y. yönetimindeki 78 AC 440 plakalı özel halk otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Melih Yılmaz'a (18) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anında otobüste bulunan ve sürücünün ani fren yapmasıyla düşerek yaralanan Aysel Aydoğan (34) da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Atatürk Bulvarı, Melih Yılmaz, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 İskendeun'da iki grup arasında kavga
00:02 Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2019
00:02 Fransa Ulusal Meclisi'nden YPG/PKK yanlısı karar
00:00 İskenderun'da huzur ve güven uygulaması
00:00 "Ay, Carmela!" ilk kez izleyiciyle buluştu
00:00 "2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz"
31.10.2019 00:03:32