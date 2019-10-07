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Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, güzergahın dışına çıkarak aracında rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

07.10.2019 14:34Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, güzergahın dışına çıkarak aracında rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Hüsniye Şen (74), kent merkezi yakınındaki duraktan Silhattin Bila'nın (45) kullandığı 16 M 06061 plakalı halk otobüsüne bindi.
Şen, bir süre sonra rahatsızlanınca yolcular sürücüye durumu bildirdi.
Güzergahın dışına çıkan Bila tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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