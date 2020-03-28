Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otogar, havalimanı ve garda koronavirüs sakinliği

Erzincan'da otogar, havalimanı ve gar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

28.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:42
Erzincan 'da otogar, havalimanı ve gar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.
Salgın nedeniyle tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrollerini artırdı, kısıtlamalara uymayan bazı vatandaşları uyardı.
Şehirler arası otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılacağı kentteki otobüs terminalinde çok az sayıda kişi bulunuyor.
TCDD'nin ana hat ve bölgesel tren seferlerini geçici olarak durdurması nedeniyle Erzincan Garı'nda da sakinlik söz konusu.
Öte yandan, Erzincan Havalimanı'nda bazı hava yolu şirketleri, yurt içi uçuşlarını iptal etti.
Otobüs firması işletmecisi Fatih Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm firmaların seferlerini durdurduğunu söyledi.
Daha önce normal şartlarda otobüslerin 20 kişinin üzerinde yolcu taşımadığını hatırlatan Akça, şöyle konuştu:
"İşletme sahipleri olarak 20 kişinin üzerinde yolcu alamadığımız için maddi anlamda bizleri kurtarmadığından seferlerimizi iptal etmiştik. Valilikle yönetim kurulumuz bir toplantı yapacak. Bu toplantıdan çıkacak karara göre arz talep ilişkisine göre bir araç ayarlanıp yolcuların mağduriyetleri giderilmeye çalışılacak.
Şu anda rezervasyonlarımız kapalı. Daha önce rezervasyon yaptıranların ise bilet iptallerini ve iadelerini yaptık."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Otogar, havalimanı ve garda koronavirüs sakinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Haberin Videosu :

Otogar, havalimanı ve garda koronavirüs sakinliği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Otogar, havalimanı ve garda koronavirüs sakinliği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:05: BUDO seferleri durduruldu - Haber 19:04: FLAŞ - Haber 19:04: Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:02: Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi - Haber 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin