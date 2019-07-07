07.07.2019 13:04
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Otogar ile Malatya Caddesi arası yenilendi

Otogar ile Malatya Caddesi arası yenilendi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni otogar ile Malatya Caddesi arasında bulunan yol tamamen yenilenerek, trafiğe açıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni otogar ile Malatya Caddesi arasında bulunan yol tamamen yenilenerek, trafiğe açıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Siteler Mahallesi'nde bulunan yeni otogar civarındaki yoldaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yeni otogar ile Malatya Caddesini birbirine bağlayan ve daha önce dar ve bakımsız olan yolda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kısa süre önce asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilen yeni otogarın batısındaki yolun çizgileri çizildi ve yön tabelaları monte edildi. Tamamen hazır hale gelen bu yol sürücülerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yolun yeni haliyle Atatürk Bulvarı ile Malatya Caddesi arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırdığını söyleyen sürücüler ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Malatya, Güncel

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