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Otogar metro istasyonunda yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda belindeki silahını alarak polis memurunu kasığından vuran zanlı güvenlik kameralarına yansıdı.

27.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:21
15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda belindeki silahını alarak polis memurunu kasığından vuran zanlı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında metro istasyonunda bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü.
15 Temmuz Şehitler Otogarı metro istasyonunda dün akşam yaşanan olayda evine gitmek için metro bekleyen polis memuru Bünyamin Ö. belindeki silahını alan bir şahıs tarafından vurulmuştu. Kasığından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karışmıştı. Metro istasyonundaki yolcuların büyük panik yaşadığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde istasyona gelen kimliği belirsiz zanlı, metro bekleyen polis memuruna arkasından yanaşıyor. Zanlı bir anda polise doğru uzanarak belindeki silahını alıyor. Bu sırada silahının alındığını fark eden polis memuru Bünyamin Ö., zanlıya doğru hamle yapıyor. Polis memurunu vuran zanlı, raylara atlayarak istasyondan kaçıyor. Olay sırasında metrodaki diğer yolcular da büyük panik yaşayarak kaçışıyor.
(Murat Delice/İHA)
Otogar metro istasyonunda yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA


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