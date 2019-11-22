Haberler » Güncel » Otogar tuvaletinde intihar girişimi - Haber

Otogar tuvaletinde intihar girişimi

ANTALYA'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tuvaletine giren Y.K. (21), tabancayla intihara kalkıştı.

22.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:59Otogar tuvaletinde intihar girişimi

ANTALYA'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tuvaletine giren Y.K. (21), tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Y.K., hastanede tedaviylye alındı.

Olay, saat 00.20 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalin şehirlerarası giden yolcu bölümünde yer alan tuvaletten silah sesi gelmesi üzerine içeri giren görevliler, bir gencin kan içinde yerde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Tabancayla başına ateş ettiği belirlenen Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı Y.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis, terminale tabancanın nasıl sokulduğuyla ilgili soruşturma başlattı.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
15:00 Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı'nı gezdi
15:00 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:59 Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş
14:58 Bitlis HUDER'den TBB'ne destek
14:56 Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 15:03:21