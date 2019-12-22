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Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi Yüksel Demir (21) ile husumetlileri Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23) arasında silahlı kavga çıktı.

22.12.2019 03:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 03:04 Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi Yüksel Demir (21) ile husumetlileri Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Şimşek hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otogar tuvalet kısmında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi Yüksel Demir'in yanına geldi. Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı. İki tarafın da tabancalarına çekmesi üzerine çatışma çıktı. Olayda Yüksel Demir, Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek, yaralandı. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ferit Can Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Demir, Hüseyin Mecu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yakınları ise hastaneye akın etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmayla 10 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca da ele geçirildi.



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Kaynak: DHA

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