Haberler» Güncel» Haber

Otogarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

09.08.2019 15:41 Otogarda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14   BURSA'DA ORMAN YANGINI (1)
16:14   Turizmcilerden tatil dolandırıcıları uyarısı
16:13   Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (5)
16:12   Vuslat gazetesinden "Memleketim" eki
16:12   ADÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi
16:12   İstanbul'da bayram öncesi huzur ve trafik denetimi
16:12   Kurban Bayramı'na doğru