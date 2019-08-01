OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı'na 10 gün kala Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi otogarında yoğunluk başladı. Bayram için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar şimdiden otogarın yolunu tuttu. Biletlerini henüz alamayan vatandaşlar da bilet bulmakta zorluk çekiyor.Otogar da Peron görevlisi olan Turay Akça, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Şuan da biletlerimiz tükendi. Ek seferler çıkardık. Sadece devletimizin 9 günlük tatil var mı, yok mu, onu bekliyoruz. En kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Şuanda Gaziantep, Adana yöremiz, Karadeniz yoğunluk. Ege yoğunluk." ifadelerini kullandı.

"OTOGARIN GENEL YOĞUNLUĞU ŞUAN SURİYELİLER ÜZERİNE"

Bayram yoğunluğunun Suriyeliler üzerine olduğunu iddia eden Adem Alkanat, "Otogarın genel yoğunluğu şuan Suriyelilerin üzerine. Hatay'a, Gaziantep'e, Adana'ya, Kilis'e ve Reyhanlı'ya. Genel olarak Türk yolcu bulmak zor. Geçmiş döneme ait biletlerini aldıklarından dolayı şu anki tek yoğunluk Suriyeliler üzerine. Kayıtlı oldukları ile gönderiliyorlar" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK DOĞUYA GİDEN VAR, TATİL BÖLGELERİ OLARAK DA ANTALYA, İZMİR…"

Özel bir firmada Uzun yol şoförlüğü yapan Remzi Günay, "Rize'ye gidiyorum. Otobüs doldu. Şuan yollar normal ama bayrama iki üç gün kala yollar çok yoğun oluyor, trafik yoğun oluyor." diye konuştu.

Emre Duğbul, "Bayram için yerler doluyor şuan. Ek seferler açıyoruz ama dolmak üzere. Vatandaşlar en çok Doğuya gidiyor. Tatil bölgeleri olarak da Antalya, İzmir, Fethiye, Muğla yoğunlukta buralara gidiyorlar." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Otogardan detaylar

-Peron görevlisi ile röportaj

-Otogar firma çalışanı ile röportaj

-Uzun yol şoförüyle röportaj

-Yolcu ile röportaj

-Bilet satıcısıyla röportaj

-Genel ve detaylar



