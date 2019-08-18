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OTOGARDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Çağatay KENARLI /İstanbul, DHAKurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor.

18.08.2019 12:46 OTOGARDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
Çağatay KENARLI/ İstanbul, DHA
Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde otobüs kuyrukları oluştu. İstanbul'a dönen otobüs şoförlerinden biri "Gidişler çok kalabalık" derken; bir otobüs muavini, "Her taraf  kilitli. İstanbul'a dönüş, tatilciler başlamış ki felaket. Dün öğlenden beri yoldayız" dedi. Midyat'tan 18 saatte gelen bir başka otobüs şoförü de "Yollar şu an ana baba günü çok kalabalık. Midyat iyidir. Ama İstanbul'a gidişi hiç kimseye tavsiye etmem, üç gün sonra gelsinler" dedi. Otogar yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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-Otogarın havadan görüntüleri
-Otobüs kuyrukları
-Şoförlerle röportajlar
-Genel ve detaylar



İstanbul, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

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