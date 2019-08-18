Haberler» genel» Haber

Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştuİSTANBUL - İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bayram tatilini haftasonuyla birleştiren tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.

18.08.2019 13:29
Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi
Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi
Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu
İSTANBUL - İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bayram tatilini haftasonuyla birleştiren tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini haftasonuyla birleştiren tatilcilerin dönüşüyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son gününde otogar girişinde ve peronlara çıkan yolda otobüs kuyrukları oluştu. Memleketlerinden dönen İstanbullular getirdikleri etler ve kışlık yiyeceklerini taşımakta zorlandı. Ellerindeki yüklerle taksi bulamamaktan yakınan vatandaşlar uzun süre otogarda beklemek zorunda kaldı.
"Dönüşte yoğunluk var şu an"
Bayram için gittiği memleketinden bugün dönüş yapan Mehmet Altay, İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluğun olduğunu belirterek, "Diyarbakır'dan geliyoruz. Domates, biber her türlü eşyamızı getirdik. Bayramımızı orada geçirdik. İstanbul'a dönüş yaptık. Memleket güzel. Her şey doğal ne istersek oradan getirdik. Bayram çok güzel geçti. Dönüşte yoğunluk var şu an. İnsanlar geri geliyor. Dönüş yolunda çok araba var" dedi.
Memleketlerinden domates, biber her türlü ihtiyaçlarını getirdiklerini söyleyen Nihat Özmen ise, "Bugün yoğunluk var. İnsanlar istediği kadar erzak getiriyor. Domates, biber, soğan, patlıcan ne ararsan geliyor. Şu anda gelişte yoğunluk var. Gidiş sakin ama geliş yolunda yoğunluk var. Ay başına kadar yoğunluk devam eder" diye konuştu.
Öte yandan otogarda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
14:28   Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
14:21   200 TL harcadı, 32 bin 844 liralık hediye kazandı
13:52   Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
13:33   Antalya'da saatler süren kurtarma operasyonu...Yarığa sıkışan oğlak için dağları deldiler
13:29   Otogarda dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi
13:11   Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi Milletvekili Dr. Mehmet Göker yaptı
13:05   Otogarda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor