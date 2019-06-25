25.06.2019 11:35
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Otogarda gidiş yoğunluğu devam ediyor

Otogarda gidiş yoğunluğu devam ediyorİSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu bugün de devam ediyor.

Otogarda gidiş yoğunluğu devam ediyor
İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu bugün de devam ediyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul'a gelen seçmenlerin gidiş yoğunluğu sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul'a gelen ve tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen seçmenlerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu gidiş yoğunluğu devam ediyor. Tatile çıkmak için seçimi bekleyen vatandaşların İstanbul'dan gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.Otogarda gidiş yoğunluğu devam ediyor
Kaynak: İHA
İstanbul , Genel

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