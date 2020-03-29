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Otogarda kaldılar

Yeni tip korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahat valilik iznine bağlanınca yasak öncesi Adana'ya gelenler otogarda kaldı ve seyahat izni için beklemeye başladı.

29.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:16
Otogarda kaldılar
Yeni tip korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahat valilik iznine bağlanınca yasak öncesi Adana 'ya gelenler otogarda kaldı ve seyahat izni için beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip korona virüs vakalarının artmasından dolayı şehirler arası taşımacılık valilik iznine bağlandı. Adana Otogarında kimi otobüs firmaları taşımacılığa ara verirken kimi firmalar ise valilik izniyle gelen yolcuları taşımak için beklemeye başladı. Dün saat 17.00'de başlayan yasaktan önce yola çıkmayanlarsa, memleketlerine gitmek için geldikleri otogarda kaldı. Şahıslar izin için onay beklemeye başladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel

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