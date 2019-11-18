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Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü

Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı hayatını kaybetti.

18.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:44Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü
Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı hayatını kaybetti.
Şehirler arası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında tartışma çıktı.
Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmemesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ahmet Ö'nün, kavga ettiği iki gence doğru savurduğu öne sürülen bıçak, tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) göğsüne isabet etti.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otogar polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ö. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Kaynak: AA

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