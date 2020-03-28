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Otogarda korona virüs çıkması

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 den itibaren şehirler arası otobüs seferlerinin izne bağlanmasının ardından Adana Otogarı'nda seferler tek tek iptal edildi.

28.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:18
Otogarda korona virüs çıkması
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 den itibaren şehirler arası otobüs seferlerinin izne bağlanmasının ardından Adana Otogarı'nda seferler tek tek iptal edildi. Bazı vatandaşlar, son seferine çıkan otobüslere fahiş fiyatlardan güçlükle bilet bulabilirken bazıları ise yaya kaldı. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.

Bu kararın ardından sabah saatlerinde, önceki günlerde Adana'ya gelenler otogara gitmeye başladı. Bazı firmaların uçak seferlerini de iptal etmesinin ardından memleketlerine dönmek için bilet arayan vatandaşlar, ya fahiş fiyatlarla bilet bulabildi yada bilet bulamayıp kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Kahramanmaraş'a gitmek isteyen ancak 35 liralık bilet fiyatı 70 lira olduğu için gidemeyen Şahin Mızrak isimli vatandaş, "Yasak öncesi memlekete dönelim dedik, Kahramanmaraş firmaları otobüsleri askıya almış. Başka firmalar ise 70 liradan satıyor biletleri" diye konuştu.

Manisa'ya gitmek isteyen ancak bilet bulamayan bir vatandaş da, "Şu an 1 firma var ama o da iptal olup olmayacağı belli değil. Şu anda ne yapacağız. Kalacak yer yok. Bizim memleketimiz Manisa" dedi.

Cenaze için İzmir'den kente gelen Aydın Yıldız da uçak seferi iptal edildiği için mağdur olduğunu belirterek, "Bugün akşam 20.30'da uçağımız vardı ama mesaj geldi iptal edildi diye. Operatör de sürekli meşgul. Şu anda otogara geldim bilet aldım. O da iptal olup olmayacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

Yazıhane sorumlusu Barış Tekdağ ise kısa mesafe illerde yoğunluk olduğunu kaydederek, "İnsanlar gece 23.00 veya 24.00 araçlarına bilet aldılar. Onlar ne olacak. Bilgisi olan da var olmayan da. 46 kişilik araçlarımız 21 kişiye düşürüldü. Bununla alakalı olarak fiyatlar arttı haliyle. 130 liralık bilet 170-190 lira oldu. Bu da halkın sırtına binen bir maliyet oldu" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Otogarda korona virüs çıkması - Haberler

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