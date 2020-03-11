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Otogarda Koronavirüs önlemi

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemlerini arttırdı.

11.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:40
Otogarda Koronavirüs önlemi
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemlerini arttırdı.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Kütahya Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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