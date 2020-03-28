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Otogarda koronavirüs sakinliği

Kastamonu Otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

28.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:05
Kastamonu Otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından salgın nedeniyle tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrollerini artırdı, kısıtlamalara uymayan bazı vatandaşları da uyardı.
Şehirlerarası otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılması nedeniyle kentteki otobüs terminalinde çok az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Terminalde çok az sayıda yolcu kalması nedeniyle pek çok esnaf da iş yerini kapattı.
Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Serkan Kaya, AA muhabirine, dün uçakla İstanbul 'dan Kastamonu'ya geldiğini söyledi.
Eşyalarını alıp tekrar otobüsle İstanbul'a dönmek istediğini anlatan Kaya, "Bu akşama bilet almıştım. Otobüs firması biletimin iptal olduğunu söyledi. Ne yapacağımızı şaşırdık. İstanbul'daki arkadaşlarımızı aradık, yardım istedik. Onlar özel araçla bizi alacak." dedi.
Terminalde esnaflık yapan Şükrü Şahin ise otobüs seferleri iptal edildiği için dükkanlarını kapattıklarını ifade etti.
İl merkezi ile Cide ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün sahibi Murat Aydın da 20 kişilik kapasitelerini alınan karar doğrultusunda 10'a düşürdüklerini belirterek, "Zaten yolcu da yok. Cide'den 2 kişiyle geldim, giderken de 4 kişi götüreceğim. Bu virüsün bir an sona ermesini temenni ediyorum." diye konuştu.
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Otogarda koronavirüs sakinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, İstanbul, Güncel

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Otogarda koronavirüs sakinliği

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