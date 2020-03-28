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Otogarda otobüs seferleri durduruldu

Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal Kapatılan gişeler Kapalıyız yazıları Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklaması DENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası...

28.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:57
Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal
Kapatılan gişeler
Kapalıyız yazıları
Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi
Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklaması
DENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Denizli'de otobüs terminalinde otobüs seferleri durduruldu.
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Otogarda otobüs seferleri durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Polis, Güncel

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Otogarda otobüs seferleri durduruldu

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