Otogarda otobüs seferleri durduruldu
Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal Kapatılan gişeler Kapalıyız yazıları Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklaması DENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası...
28.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:57
Denizli Büyükşehir Otobüs TerminalKapatılan gişeler Kapalıyız yazıları Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesiÜniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklamasıDENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Denizli'de otobüs terminalinde otobüs seferleri durduruldu.
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Kaynak: AA