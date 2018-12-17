Otogarda Özel Halk Otobüsleri Devreye Giriyor

Kütahya
Şehirler Arası Otobüs Terminalinde hizmet veren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların şehir içi servislerini kaldırmasıyla mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Kütahya Belediyesi
, 18 Aralık
2018 tarihi itibarıyla Otogar Ring hatlarını devreye sokuyor.
Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; İki güzergah şeklinde belirlenen Ring Hatları 18 Aralık 2018 tarihi itibari ile gece 00.00 ile sabah 07.00'ye kadar 1'er saat aralıklarla belirlenen güzergahlarda servis hizmeti verecekler. Servisler şehir içi ulaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ve Kütahya Belediyesi denetimindeki Özel Halk Otobüslerince yapılacak ring güzergahları şu şekilde belirlendi; Otogar- Çamlıca
Ring Hattı Güzergahı: Otogar Eskişehir
Kütahya yolu- Atatürk Bulvarı- Hilton
Oteli- Adnan Menderes
Bulvarı-Meydan Kavşağı-Dört Yol Kavşağı- Hasan Polatkan
Caddesi-Hafız Mehmet Emin Caddesi-Hasan Polatkan Caddesi 2 ve 3 nolu Hat son durak Çamlıca CaddesiHasan Polatkan Caddesi-Sel Yolu Caddesi- Şehit Şekip Erdem Caddesi-Çeçen Sokak- Ahmet Derin
Caddesi- Dört Yol Kavşağı -Meydan Kavşağı-Adnan Menderes Bulvarı -Hilton otel-Atatürk Bulvarı- Kütahya Eskişehir yolu- Otogar.
Otogar Hareket Saatleri: 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 ve 07.00
Otogar Zafertepe Ring Hattı Güzergahı: Otogar Eskişehir Kütahya Yolu- Atatürk Bulvarı-Laleli Kavşağı-Hilton Otel-Vazo Kavşağı- Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı- Dumlupınar
Bulvarı-Sosyal Konutlar-Kütahya Afyon
Yolu-Zafertepe Kavşağı- İmam Gazali
Caddesi - Zafer Caddesi- Enbiya Caddesi-Adiller Caddesi- Akşemsettin
İmam Hatip Lisesi-Akşemsettin Camii Yunus Emre Caddesi-Haymeana Lokali- Fevzi Çakmak
caddesi- DSİ Kavşağı- Erdoğan Atasoy Caddesi-Atatürk Bulvarı-Kütahya-Eskişehir Yolu-Otogar.
Otogar Hareket Saatleri: 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 ve 06.30(EFE
) - KÜTAHYA
Aralık,Kütahya Belediyesi,Kütahya
Kaynak: İHA