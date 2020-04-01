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Otogarda seyahat izni için yoğunluk

Koronavirüs önlemlerinin ardından şehirlerarası yolculukların izne tabi tutulması nedeniyle Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zaman zaman yoğunluklar yaşanıyor.

01.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:13
Otogarda seyahat izni için yoğunluk

Koronavirüs önlemlerinin ardından şehirlerarası yolculukların izne tabi tutulması nedeniyle Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zaman zaman yoğunluklar yaşanıyor. Saatlerce bekleyen kişilerin ise otobüse binmeden önce sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Otogarda taksiciler tarafından kurulan masaya ise 'Ticari taksi ile yapılan şehirlerarası yolculuklarda izin belgesine gerek yoktur' yazılı afiş asıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında almış olduğu karar ile bir süre önce şehirlerarası yolculuklar izne tabi tutuldu. Yolculuk etmek isteyen kişiler geçerli bir sebebi olması halinde 'izin komisyonu'ndan yazılı izin belgesi alabiliyor. Yolculuk etmek isteyen kişiler gerekli evraklarıyla birlikte komisyona başvuruyor. Kararın çıkmasının ardından ise bileti almak için terminal içerisine girebiliyor. Kararın çıkması ve otobüslerin saatinin gelmesini bekleyen kişiler ise dışarıda yoğunluk oluşturuyor.

İzin komisyonundan izni çıkan kişiler ise teker teker içeri alınıyor. İsimleri polis aracının megafonundan okunan kişiler belgelerini alarak terminale giriyor. Bu sırada biletlerini alan ve otobüs saati gelen kişiler ise otobüslere alınmadan önce dışarıda bekletiliyor. Sağlık ekipleri otobüslere binecek yolcuların tek tek, ateşlerini ölçerek not alıyor. Ateşi yüksek çıkan kişilerin yolculuklarına izin verilmiyor.

Terminal bahçesinde ise seyyar satıcılar, maske ve kolonya satıyor. Taksiciler tarafından kurulan masaya ise 'Ticari taksi ile yapılan şehirlerarası yolculuklarda izin belgesine gerek yoktur' yazılı afiş asıldı. Taksiciler masa başında otobüs bileti bulamayan, seyahat etmesi için izin çıkmayan kişileri taşımak için bekliyor. Bazı kişiler çantalarının üzerinde otururken, uzun süredir bekleyen kişilerin ise çimlerin üzerinde uyuduğu görüldü.

İstanbul'a gitmek için 2 gündür beklediğini söyleyen Evin Demir (19), "Milli Takım hazırlık kampı için Antalya'ya gelmiştim. Kamp iptal edilince evimize gitmeye çalışıyoruz. İki gündür İstanbul'a gitmek için bekliyoruz. Seyahat izin belgemiz var ancak, sıra henüz bize gelmedi" dedi.

Bilet fiyatlarında ciddi bir artış olmadığını söyleyen otobüs firması yetkilisi Sadık Dilmaç, "Talep olan yerlere sefer koyuyoruz. Adana, İzmir, Hatay, Ankara gibi şehirlere şuan yoğun talep var. Bir otobüse en fazla 20 yolcu alabiliyoruz. Normalde Adana'ya 120 liraya bilet satıyorduk, ancak bakanlığın belirlemiş olduğu fiyat şuan 170 lira" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel
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