Haberler » 3. Sayfa » Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı - Haberler

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

10.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:45Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı
'nun ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şahıstan 275 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden dolayı gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
10.02.2020 15:30:45