Haberler » Güncel » Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı - Haber

Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesi otogarındaki bir yazıhaneye bırakılan valizde 1 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi.

20.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:46Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı
'in ilçesi otogarındaki bir yazıhaneye bırakılan valizde 1 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'e giden bir araçtan otogardaki yazıhaneye uyuşturucu bırakıldığı yönünde bilgi verilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Valizde yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 534,96 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili şüpheliler C.B. ile İ.B. yakalandı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlemlere başlandı.

Tatvan, Bitlis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:37  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:36  Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı (2)
06:34  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:24  Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı
06:14  Trump, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a gitti
21.01.2020 07:06:11