Otogarda yolcular hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar çalışanları ile şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otogar çalışanları ve şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda vatandaşlar hırsızlık, dolandırıcılık, emniyet kemeri ve trafik güvenliği konularında bilgilendirildi.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara bin 50 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA