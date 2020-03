Otogardaki sakinlik havadan görüntülendi Şehirlerarası yolculuğun valilik iznine bağlanması kararı otogarda seferleri durdurduSAMSUN - Dün gece İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni ek genelgede yer alan şehirlerarası yolculukların valilik iznine bağlanması sonrasında, Samsun 'da otogarda sessizlik hakim oldu. Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Sönmez Yalçın, "Şu an itibarıyla seferlerimiz yüzde 99,9 oranında azalmış durumda" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüsü(Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında otogar boş kaldı. Dün gece alınan kararla şehirlerarası yolculuklar valilik iznine bağlandı. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki firmalar bugün 17.00'a kadar son seferlerini yapacak. Otobüs bulabilmek için az sayıda vatandaşın otogara geldiği görüldü.Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle daha önce planlanan 28 Mart saat 17.00'den sonraki otobüs seferleri iptal olmuştur. Bu tarihten sonraki seferler valiliğimizin izniyle yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız, şehirlerarasında yolculuk yapması için otogarda görev yapan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunacaklardır" denildi."Seferlerimiz neredeyse durmuş vaziyette"Genelge sonrası durumu değerlendiren Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Sönmez Yalçın, "Bugün saat 17.00'den itibaren seferler kaldırılacak. Artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı seyahat izin belgesi ile yapılabilecek. Bugün valimiz otogara bir ziyaret gerçekleştirecek sonra kurul oluşturacağız. O kurul otogarda görev yapacak. Bundan sonra seyahat etmek isteyenler o kurulun seyahat belgesi düzenlemesinde sonra seyahat edebilecek. Şu an seferlerimiz neredeyse durmuş vaziyette. Bazı günler oluyordu küçük ve büyük araçlarla yaklaşık 9 bin çıkışımız oluyordu. Türkiye'de en fazla sirkülasyon olan 5 otogardan birisiydik. Şu an itibarıyla yüzde 99.9 seferlerimiz azalmış durumda. Daha önceden satılmış biletlerden dolayı yazıhaneler son seferlerini düzenliyorlar. Bugün saat 17.00'den sonra otogardaki yoğunluğun tamamen eriyeceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle yazıhaneler kapanacak ve tek tek otobüslerin çıkışı sağlanacaktır diye tahmin ediyorum. İnşallah bu zor günler gelip geçecek" diye konuştu.Bir otobüs firmasının Karadeniz Bölge Müdürü olan Ali Karayutu ise, "Bizler bu olaylar başladığı zaman araçlarımızın hijyen temizliğini yaptık. Düzenli olarak da yapıyoruz. Araçlara binerken kolonya ve dezenfektanla önlem alıyoruz. Araçta taşınabilecek yolcu sayısı da azaltıldı. Bu şekilde tedbirlerle salgına karşı yapılan mücadeleye destek veriyoruz" şeklinde konuştu.Seyahat İzin Kurulu'nun valilik temsilcisi İdare Hizmetleri Şube Müdürü Kenan Akçay, Büyükşehir Belediye Temsilcisi, Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi, İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi, Otogar Sorumlusu ile Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisinden olacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA