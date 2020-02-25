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Otogardaki silahlı valiz kavgasına 8 tutuklama

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgasında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

25.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:17Otogardaki silahlı valiz kavgasına 8 tutuklama

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgasında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Valiz kavgası, 21 Şubat'ta ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 'a gitmek isteyen Burhan İ. (36), valizlerini görevlilere verdi. Firma yetkilileriyle valiz sayısı nedeniyle tartışan Burhan İ., telefonla arayarak akrabaları Murat İ. (29), Özgür T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.'yi (20) çağırdı. Tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan taraflardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, firma çalışanları Halit A., Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A. ile Burhan İ., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halit A., Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T. ve Vedat İ. ve Volkan B. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Adana Merkez, Seyhan, Van, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

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