Otogargara" Oyunu İlgiyle İzlendi

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri'nde sahnelenen "Otogargara" adlı oyun ilgi ile izlendi.
Metristepe Kültür Merkezi'nde İstanbul Barosu
Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak sahnelenen "Otogargara" adlı 2 perdelik komedi oyunu yoğun ilgi gördü. Yılmaz Erdoğan
'ın yazdığı Abdullah Gün ile Mehmet Şah
Çelik'in yönettiği oyunda bir otogarda geçen garip ama gerçek olaylar, trajikomik bir açıdan ele alınırken şehirlerarası otobüs yolculuklarından insan manzaraları anlatılıyor. Salonun tamamen dolu olduğu ve büyük bir beğeni ile izlenen oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, tiyatro sanatçılarına sergiledikleri güzel oyun için teşekkür ederek plaket takdim etti.
Oyunu Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Tiyatro Festivali İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenecek olan 'Vay Sen Misin Ben Olan' adlı oyun ile devam edecek. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük
04 Aralık 2018 Salı 12:21