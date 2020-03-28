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Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, Sakarya ve Kocaeli'deki otogarlarda uygulanmaya başladı.

28.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:58
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, Sakarya ve Kocaeli 'deki otogarlarda uygulanmaya başladı.
Sakarya'daki otogarlarda polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri uygulanıyor.
Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda denetim gerçekleştirdi.
Otobüs firmalarının yazıhanelerinde görevlilere bilgilendirmede bulunan polis ekipleri, otogarın giriş ve çıkışlarıyla yazıhanelere otobüs oturma düzenine ilişkin afiş astı.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanların, valiler veya kaymakamların koordinesinde oluşturulacak seyahat izin kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunması gerekiyor.
Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenleniyor.
Genelgeye göre otobüs seferleri izne bağlı gerçekleşiyor.
Kocaeli'de yazıhaneler kapandı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.
UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar, AA muhabirine, terminalde 74 yazıhane olduğunu ve normal zamanda günde bin otobüsün giriş çıkış yaptığını söyledi.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ardından terminale gelen otobüs sayısında düşüş yaşandığını ve bugün 17.00'den önce 110 otobüsün giriş yaptığını belirten Kumbar, dün geceki genelgeden sonra İl Emniyet Müdürlüğünün tüm yazıhanelere tebligatta bulunduğunu kaydetti.
Kumbar, yazıhanelerin saat 17.00'den sonra otobüs kaldırmayacak şekilde yolcularının biletlerini önlere aldığını ve yolcularını gönderdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Seferler artık buradan kesildi, yazıhaneler kapatılıyor. Bundan sonra terminalimizden araç çıkışına izin verilmeyecek. İller arası seyahat yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kocaeli Valiliği bünyesinde oluşturulacak seyahat kuruluna başvuracak. Genelgede yazılı olan dört şarttan birini karşılaması halinde seyahat kurulunun iznine tabi olarak firmalarımızla iletişime geçecekler.
Firmalar eğer yeterli yolcuya ulaşırsa sefer düzenleyecekler. Araçlarını buradan çıkış yaparken yolcularımızın sağlık kontrolleri yapılacak, gittikleri yerlerde de sağlık kontrolleri yapılmaya devam edecek."
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Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Sakarya, Güncel

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Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

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