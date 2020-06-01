Otogarlarda "normalleşme süreci" denetimi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri şehirler arası otobüslerde denetim gerçekleştiriyor.

01.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:57
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri şehirler arası otobüslerde denetim gerçekleştiriyor.
Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Edirne'deki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk yaşanıyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hareket saati gelen ve otogara giriş yapan otobüs ve minibüsleri tek tek kontrol ediyor.
Ekipler otobüslerde sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kontrolü gerçekleştirirken, vatandaşları koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendiriyor.
Polis ekipleri ve otobüs sürücüleri sosyal mesafeli oturma düzenine uymayan yolcuları uyarıyor.
Otobüs şoförü Veli Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normal yaşam biçimiyle birlikte otogarda yoğunluk yaşandığını söyledi.
Sefere giden araçları sık sık dezenfekte ettiklerini belirten Öztürk, "Yolcularımıza maskesiz araca binmemeleri uyarısında bulunuyoruz. Sosyal mesafeli oturma düzeni uyguluyoruz. Ayırca araca binen her yolcumuza kolonya ikram edip dezenfekte olmalarını sağlıyoruz." dedi.
Otobüs şoförü Şeref Özduvan da salgın nedeniyle otobüsteki yolcu sayısını yarı yarıya azalttıklarını ifade etti.
Salgınla mücadele tedbirlerini eksiksiz uyguladıklarını anlatan Özduvan, "Bu kapsamda otobüs içerisindeki sosyal mesafeli oturma düzenine dikkat ediyoruz. Yolcu sayımız azaldı sağlığımız için. Bilet fiyatlarında artış yaşanıyor ancak bu günleri de hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Otogarlarda ’normalleşme süreci’ denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
’Ezan’ tartışmasında cinayete kurban giden Barış’ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Bodrum’da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Haber
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Haberler››Güncel››Otogarlarda 'normalleşme süreci' denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:53: Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti - Haber 17:52: George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü - Haber 17:52: Karaköprü'de dönüş hazırlıkları tamam - Haber 17:50: Akçakale'deki kafe ve restoranlar denetlendi - Haber 17:50: Bir ayda 5 milyon TL'lik ceza kesildi - Haber 17:30: Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı - Haber 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 16:49: Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler