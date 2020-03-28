Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otogarlarda otobüs seferleri durduruldu

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Batman, Siirt ve Elazığ'da otobüs terminallerinde otobüs seferleri durduruldu.

28.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:51
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Batman , Siirt ve Elazığ'da otobüs terminallerinde otobüs seferleri durduruldu.
Batman'da alınan kararlar uyarınca vatandaşlar seyahat etmediği için otogarda bulunan birçok otobüs firması kontak kapattı.
Otobüs firması yetkilisi Mehmet Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların otogarlara uğramaz hale geldiğini söyledi. Salgın nedeniyle daha önce yüzde 50 yolcu kısıtlamasına gittiklerini aktaran Sümbül, bugünden sonra da seyahat etmek isteyenleri Valilikten izin alarak taşıyacaklarını belirtti. Sümbül, "Koronavirüs nedeniyle zaten yolcu düşüşü olmuştu. Gelen yolcular da azdı. Dün akşam yapılan karardan sonra da hiç yolcu gelmiyor." dedi.
Firma yetkililerinden Özkan Alın da otogarda firma personeli ve gece bekçilerinden başka kimsenin bulunmadığını aktardı.
Siirt
Siirt'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seferler durduruldu. Terminalde otobüslerin park edilmesinin ardından firmaların büroları da kapatılarak seferlere ara verildi. Terminalin otobüs ve diğer araçlar ile yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı. Öte yandan İlçe Otogarı'nda da ulaşımlar sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılıyor.
Minibüs şoförü Cüneyt Toprak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 olan yolcu sayısını 7'ye düşürdüklerini söyledi.
"Zor durumdayız. Araçlarımız çoğu zaman boş gidip geliyor. Bugün de sadece bir müşteri geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diyen Toprak, bu süreçte herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.
Minibüs şoförü Ahmet Uğur da yolcu sayısını yüzde 50 düşürerek hizmet verdiklerini dile getirerek "Yolcuların birbirlerine temas etmemeleri için her koltukta bir kişiyi oturtacak şekilde kısıtlama getirildi. Valiliğimiz kısıtlama getirirse biz de karara uymak zorundayız." diye konuştu.
Otogarda görevli İhsan Sarı da Kovid-19 nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini ifade etti.
Elazığ
Elazığ'da da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri durduruldu. Şehirlerarası Otobüs Terminali peron ile yolcu bekleme ve bilet satış bölümlerinin boş olduğu, otobüslerin de park haline olduğu görüldü.
Murat Turizm İşletme Müdürü Yüksel Yüce, koronavirüsten dolayı alınan kararın doğru olduğunu aktararak şöyle konuştu:
"Seferlerimizi durdurduk. Bunu halkımızın sağlığı ve personelimizin sağlığı için yaptık. Çünkü iletişim halinde olacaktık. Bilet alan insan otobüse binen insan herkes bir sıkıntı içerisine girecekti. Bunu önlemek adına firmalar ile karar verdik. Daha önce araçlarımızı dezenfekte yapmıştık. Personelimizi maske ve eldiveni ile hizmete hazırlamıştık."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Otogarlarda otobüs seferleri durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Batman, Güncel

Haberin Videosu :

Otogarlarda otobüs seferleri durduruldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Otogarlarda otobüs seferleri durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon’da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:28: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması - Haber 20:28: Manisa'da toplu ulaşıma kısıtlama - Haber 20:28: Türkiye'den Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğine kutlama - Haber 20:27: Kaçak avlanan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 20:27: İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim - Haber 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber