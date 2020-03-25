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OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ

OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle)15 Temmuz Şehitler ve Harem otogarları havadan görüntülendiAli AKSOYER - İlkay DİKİCİ- Çağır ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA)- KORONVİRÜS önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

25.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:10
OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle)
15 Temmuz Şehitler ve Harem otogarları havadan görüntülendi
Ali AKSOYER - İlkay DİKİCİ- Çağır ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA)- KORONVİRÜS önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul 'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.
Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, 'Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem' İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş" dedi.
33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, '33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik" ifadesini kullandı. OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler : Süleyman Soylu, İstanbul, Harem, Güncel

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OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ

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