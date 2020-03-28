Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otogarlarda son seferler yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı.

28.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:30
Otogarlarda son seferler yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı. Şehir dışına otobüs seyahatinin durdurulmasından hemen önce Harem otogarından şehir dışına gidecek son otobüsler yola çıktı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün toplanan pandemi kurulunun ardından açıklama yapmıştı. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerine yer verdi.
Alınan kararın ardından saat 17.00 itibariyle şehir dışına otobüs seyahati durduruldu. Otobüs seyahatlerinin durdurulmasıyla Üsküdar'daki Harem otogarından da şehir dışına gidecek son otobüsler yola çıktı. Ayrıca otogarın korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle daha boş olduğu görüldü.
Otobüsle yolculuk edecek olan bir vatandaş, "Mersin yolcusuyum. Mecburi ziyaret için geldim, babamı ziyaret ettikten sonra gidiyorum. Bu akşam da yola çıkacağım. Biletim 5'te" dedi. Bir otobüste muavin olarak çalışan vatandaş, "Yolcular aralıklı oturuyorlar. İki koltuk arayla oturuyorlar" dedi.
BAYRAMPAŞA OTOGARI'NDA SON SEFERLER YAPILDI
Korona virüsle mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından, saat 17.00 itibariyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler durduruldu, geç çıkan araçlar peronlara geri gönderildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölmesine neden olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni önlemlerle ilgili genelge yayınlayarak şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandığını duyurdu. Kararın ardından bugün saat 17.00 itibariyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarındaki valilik izni dışındaki seferler durduruldu. Saat 17.00'ye kadar olan seferler için otobüsler yola çıkarken, geç çıkış yapan otobüsler ise polisler tarafından geri çevrilerek seferlerine izin verilmedi. Planlanan seferlerle ilgili yolculara firma yetkilileri tarafından bilgiler verildi. Seferlerin iptal edilmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı derin bir sessizliğe büründü.
(Metin Başar-Armağan Yılmaz - Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Harem, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Otogarlarda son seferler yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:05: BUDO seferleri durduruldu - Haber 19:04: FLAŞ - Haber 19:04: Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:02: Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi - Haber 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin