OTOGARLARDA TATİL YOĞUNLUĞU GÜN BOYU DEVAM ETTİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk gün boyu devam etti.
13.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk gün boyu devam etti. Yolcuların tanımadığı biriyle oturmamak için tekli koltuk tercih ettikleri dile getirildi.
Koronavirüs önemleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler, otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu. Talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu.
'YOLCULAR TEKLİ KOLTUK TERCİH EDİYOR
Otobüs firma görevlisi Hakan Arslan, 'Yer bulmakta insanlar güçlük çekiyor. Bizler de ek seferler açtık, onlar da dolu. 2 + 1 araçların tercih edilmesinin tek sebebi, tekli koltukların araları daha geniş olması ve aracın içinin daha ferah olması bu sebeple tercih ediliyor. Yolcular yanlarında oturan kişilerin hasta olma ihtimaline karşı tekli koltukları tercih ediyor dedi.
Öğrenciler de, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek üzere yolculuk yaptıklarını, yolculukları sırasında maske kullandıklarını, sık sık ellerini yıkadıklarını ve kolonya kullanarak tedbirler aldıklarını belirtti.
Koronavirüs önemleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler, otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu. Talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu.
'YOLCULAR TEKLİ KOLTUK TERCİH EDİYOR
Otobüs firma görevlisi Hakan Arslan, 'Yer bulmakta insanlar güçlük çekiyor. Bizler de ek seferler açtık, onlar da dolu. 2 + 1 araçların tercih edilmesinin tek sebebi, tekli koltukların araları daha geniş olması ve aracın içinin daha ferah olması bu sebeple tercih ediliyor. Yolcular yanlarında oturan kişilerin hasta olma ihtimaline karşı tekli koltukları tercih ediyor dedi.
Öğrenciler de, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek üzere yolculuk yaptıklarını, yolculukları sırasında maske kullandıklarını, sık sık ellerini yıkadıklarını ve kolonya kullanarak tedbirler aldıklarını belirtti.
Kaynak: DHA
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Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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