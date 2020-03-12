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Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu Bavulunu alan üniversiteli öğrenciler terminallere koştu Koronavirüs tedbiri tatili ek sefer koydurdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

12.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:35

Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

Bavulunu alan üniversiteli öğrenciler terminallere koştu

Koronavirüs tedbiri tatili ek sefer koydurdu

KIRIKKALE - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından, üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

"Ek seferler çıkardık"

Kırıkkale 'de bir otobüs firmasında görevli Yunus Sakallı, yoğunluğun bir anda oluştuğunu belirtti. Mağduriyet yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Sakallı, "Koronavirüs nedeniyle tatil açıklandı. Ondan sonra oluşan bir yoğunluk. Elimizden geldiği kadar ek sefer çıkarıp yoğunluğu gidermeye çalışıyoruz. Halkın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben yoğunluk olacağını bekliyordum ama bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bizim otobüsler sürekli dezenfekte ediliyor. Mola yerlerinde bile dezenfekte ediliyor. 3 hafta verdiler üniversite öğrencileri için 1 hafta da ilkokul ve ortaokul öğrencileri için verdiler. Herhalde bu yoğunluk 3-5 gün daha devam eder diye düşünüyorum.

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Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Genel

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