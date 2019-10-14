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Otogaza 6 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmaz üzere LPG otogaza 6 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

14.10.2019 16:50

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG otogaza 6 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

İSTANBUL'DA 3,77 LİRAYA YÜKSELECEK

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara'da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogaza 6 kuruş zam geldi

Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel

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