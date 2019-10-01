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Otogaza zam

Otogazın litre satış fiyatı bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlı olacak.

01.10.2019 17:20Otogaza zam
Otogazın litre satış fiyatı bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlı olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 27 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 3,44 liradan 3,71 liraya, Ankara'da 3,55 liradan 3,82 liraya, İzmir'de ise 3,47 liradan 3,74 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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