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Otogaza zam

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak.

14.10.2019 16:23Otogaza zam
Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara'da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

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